BUFFALO, N.Y. — The following are the high school football players who had some impressive stats after week 2. Congratulations to the high school football players who have made Dick Gallagher's honor roll after week 2.
100 Yards Rushing
Aidan Smith, Akron – 139 yards
Nick Pantuso, Olean – 122 yards
Savon Van Sickle, Jamestown – 122 yards
Demari Jones, Jamestown – 113 yards
Logan Frank, Franklinville/Ellicottville – 177 yards
Jordan Grinols, Franklinvillle/Ellicottville – 101 yards
Jack Dlugoklinski, Grand Island – 113 yards
Nick Messana, North Tonawanda – 105 yards
Christian Pagano, Depew – 139 yards
Tywon Wright, Southwestern – 126 yards
Joseph Dixon, Canisius – 124 yards
Conrad Thomas, Southwestern – 125 yards
Garrett Stock, Newfane – 102 yards
Braden Dunlap, Wilson – 119 yards
Jimmy Scott, St. Joe’s – 156 yards
Jeremi’yha Presley, Lackawanna – 182 yards
Cole Harris, Clarence – 140 yards
Jack Rogers, East Aurora/Holland – 101 yards
Zaire Leonard, Williamsville North – 127 yards
Maurice Vaughn, WNY Maritime – 150 yards
Mekhi Bridgers, WNY Maritime – 105 yards
Jaden Heers, Newfane – 155 yards
200 Yards Rushing
Jason Frazer, Tonawanda – 239 yards
Touchdowns – Scoring
3 TDs
Kegan Mancabelli, Orchard Park
Logan Frank, Franklinville/Ellicottville
Jaden Heers, Newfane
4 TDs
Devare Mathis, West Seneca East
Chris Diem, Cleveland Hill
Passing Yardage
Gerrit Hinsdale, CSP – 164 yards
Connor Desiderio, Maryvale – 173 yards
Jason Mansell, Lancaster – 145 yards
Callum Wither, St. Joe’s – 154 yards
Jake Ritts, St. Francis – 357 yards
Bobby Atlas, Wilson – 171 yards
Jamel Lucas, Sweet Home – 207 yards
Passing Touchdowns
Gerrit Hinsdale, CSP – 4
Jason Mansell, Lancaster – 3
Callum Wither, St. Joe’s – 3
Jake Ritts, St. Francis – 3
Jamel Lucas, Sweet Home - 4
Receptions
Isaiah Haynes, Cheektowaga – 4
Isaiah Killian, Sweet Home - 5
Receiving Yardage
Isaiah Killian, Sweet Home – 118 yards
Brain Fry, Medina – 109 yards
Receiving Touchdowns
Isaiah Haynes, Cheektowaga – 2
Isaiah Killian, Sweet Home – 3
Field Goals
Devin Connolly, Depew – 35 yards
Karson Hurlburt, Pioneer – 29 yards