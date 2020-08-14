Premios Juventud 2020: The Complete Winners List

Premios Juventud 2020 delivered! The awards show kicked off on Thursday, celebrating young fans' favorite artists, performers and social stars.
With an impressive 12 nominations, J Balvin led this year's nominees. Karol G followed with nine, Bad Bunny with eight, and Anuel AA with seven. However, it was Bad Bunny who came out on top, with eight wins, followed by Karol and Balvin's five. Anuel scored four trophies.
While this year's awards show was produced differently to adhere to guidelines amid the coronavirus pandemic, Univision lined up quite a show. Sebastian Yatra joined actress and activist Julissa Calderon as host of the three-hour show, alongside Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel and Borja Voces.
Premios Juventud 2020 honored Ricky Martin with the Agent of Change award for his activism and efforts through the Ricky Martin Foundation. Becky G was also honored with the award for her active role in leading social change.
Scroll down to see if your favorites won big.
PRODUCER YOU KNOW BY SHOUT-OUT (WHEN AN ARTIST SHOUTS OUT THE PRODUCER'S NAME)
**WINNER**CHRIS JEDAY & GABY MUSIC DIMELO FLOW
DJ SNAKE
PLAY-N-SKILLZ
OVY ON THE DRUMS
SKY ROMPIENDO
STEVE AOKI
SUBELO NEO
TAINY
WILL.I.AM
THE NEW GENERATION - FEMALE (NEW FEMALE ARTIST THAT MAKES US DANCE)
**WINNER**CAZZU
EMILIA
JESSIE REYEZ
MARIAH
YENNIS
THE NEW GENERATION - MALE (NEW MALE ARTIST THAT MAKES US DANCE)
EL ALFA
JHAY CORTEZ
**WINNER**LUNAY
MYKE TOWERS
RAUW ALEJANDRO
THE NEW REGIONAL MEXICAN GENERATION (NEW REGIONAL MEXICAN ARTIST)
ALEX FERNÁNDEZ
CARIN LEÓN
GRUPO FIRME
**WINNER**NATANAEL CANO
NETO BERNAL
SPICY REGIONAL SONGS (REGIONAL MEXICAN SONGS WITH "SPICY" LYRICS)
**WINNER**"Amor Tumbado" - NATANAEL CANO
"Cosas De La Clica" - HERENCIA DE PATRONES
"El Amor No Fue Pa' Mi" - GRUPO FIRME FT. BANDA COLOSO
"El Circo" - EL FANTASMA
"Yo Ya No Vuelvo Contigo" - LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME
THE TRAFFIC JAM (SONGS YOU LISTEN TO WHILE STUCK IN TRAFFIC)
**WINNER**"China" - ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN
"Escondidos" - LA ADICTIVA
Me Quedaré Contigo" - PITBULL X NE-YO FT. LENIER & EL MICHA
"No Elegí Conocerte" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
"Que Tire Pa' 'Lante" - DADDY YANKEE
CAN'T GET ENOUGH OF THIS SONG (SONGS YOU CAN'T STOP SINGING)
“Mi Meta Contigo" - BANDA LOS SEBASTIANES
"Pegao" - CNCO FT. MANUEL TURIZO
"Ritmo (Bad Boys For Life)" - BLACK EYED PEAS & J BALVIN
"Se Me Olvidó" - CHRISTIAN NODAL
**WINNER**"TUSA" - KAROL G FT. NICKI MINAJ
THE PERFECT MIX (BEST COLLABORATION SONG)
**WINNER**"China" - ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN
"Indeciso" - REIK, J BALVIN & LALO EBRATT
"Pegao" - CNCO FT. MANUEL TURIZO
"Qué Maldición" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA FT. SNOOP DOGG
"Qué Pena" - MALUMA FT. J BALVIN
THE QUARENTUNE (SONGS BORN DURING QUARANTINE)
"Cuando Amanezca" - NIBAL, JUSTIN QUILES, DANNY OCEAN, FEID
"Color Esperanza (2020)" - Artistas múltiples: DIEGO TORRES, NICKY JAM, REIK, CAMILO, FARRUKO, RUBÉN BLADES, CAMILA, CARLOS VIVES, MAU Y RICKY, THALÍA, LESLIE GRACE, RAUW ALEJANDRO, PRINCE ROYCE, PEDRO CAPÓ, KANY GARCÍA, LEONEL GARCIA, RÍO ROMA, DIEGO EL CIGALA, JORGE VILLAMIZAR, CARLOS RIVERA, IVETE SANGALO, COTI SOROKIN, LALI, GENTE DE ZONA, FONSECA, DANI MARTÍN, MANUEL TURIZO, ÁNGELA TORRES, ARA MALIKIAN , DILSINHO
"El Mundo Afuera" - ALEJANDRO SANZ
"El Tiempo Pasa (Cuarentena)" - FARRUKO
**WINNER**"En Casita" - BAD BUNNY
"Es Hora De Unirse" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
"Esta Cuarentena" - ABRAHAM MATEO
"I Believe That We Will Win" - PITBULL
"Resistencia" - KENDO KAPONI
"Tomar Distancia" - PISO 21
OMG COLLABORATION (UNEXPECTED COLLABORATIONS)
BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG - "Qué Maldición"
**WINNER**NATANAEL CANO & BAD BUNNY - "Soy El Diablo (Remix)"
REYKON & WILLIE COLÓN - "Perriando (La Murga Remix)"
SHAKIRA & ANUEL AA - "Me Gusta"
T3R ELEMENTO & FARRUKO - "DEL Barrio A La Ciudad"
AND FEATURING... (THE ARTIST EVERYONE WANTS TO SING WITH)
ANUEL AA
DADDY YANKEE
**WINNER**J BALVIN
MANUEL TURIZO
NATTI NATASHA
CAN'T GET ENOUGH (ARTIST THAT I FOLLOW ON SOCIAL MEDIA THAT I ALWAYS WANT TO SEE)
**WINNER**BAD BUNNY
FRIDA SOFÍA
JENNIFER LOPEZ
KAROL G
SEBASTIÁN YATRA
TOGETHER THEY FIRE UP MY FEED (COUPLE OR FRIENDS THAT APPEAR ON EACH OTHERS' FEEDS)
CAMILA CABELLO & SHAWN MENDES
**WINNER**KAROL G & ANUEL AA
NICKY JAM & CYDNEY MOREAU
ROSALÍA & KYLIE JENNER
SEBASTIÁN YATRA & MAU Y RICKY
SCROLL STOPPER (ARTISTS THAT HALT US FROM SCROLLING JUST TO SEE THEIR POSTS)
**WINNER**BAD BUNNY
CARDI B
GUAYNAA
SEBASTIÁN YATRA
THALÍA
#PET GOALS (ARTISTS THAT POST WITH THEIR PETS)
EL DASA CON BENITO
FRIDA SOFÍA CON PHILLIPPE
J BALVIN CON PAZ Y FELICIDAD
**WINNER**KAROL G Y ANUEL AA CON GOKU
MALUMA CON BONNIE Y CLYDE
#STAY HOME CONCERT (BEST AT-HOME CONCERT)
ALEJANDRO SANZ & JUANES - "#LaGiraSeQuedaEnCasa"
CARLOS VIVES - "#NoTeVayasDeTuCasa El Show de Carlos Vives"
CHRISTIAN NODAL - "Juntos Por La Música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa
GERARDO ORTIZ - "Juntos Por La Música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa"
**WINNER**SECH - "#YouTubeAndChill Concert"
BREAKING THE INTERNET (ARTISTS THAT POST PICTURES THAT BREAK THE INTERNET)
CHIQUIS RIVERA
KAROL G
**WINNER**LUNAY
MALUMA
NATTI NATASHA
TRIPLE THREAT (INFLUENCER THAT DOES IT ALL AND DOMINATES AT LEAST 3 AREAS: SOCIAL MEDIA PLATFORMS, TELEVISION, FILM OR MUSIC)
DANILEIGH
**WINNER**JUANPA ZURITA
ISABELA MERCED
LUISA FERNANDA W
MARIO BAUTISTA
NAME A BETTER DUO (FRIENDS, SIBLINGS OR COUPLES THAT FREQUENTLY CREATE CONTENT TOGETHER)
ANALISSE & KAT RODRÍGUEZ
CALLE Y POCHÉ
**WINNER**JUANPA ZURITA & MARIO RUIZ
KAREN GONZÁLEZ & SEBASTIÁN ROBLES
MARTÍNEZ TWINS
BEST LOL AWARD (FUNNY CONTENT CREATORS)
ALEX GUZMAN (BLESIV)
GADIEL DEL ORBE
LEJUAN JAMES
**WINNER**LOUIE CASTRO
SALICE ROSE
INFLUENCER WITH A CAUSE (INFLUENCERS WHO USE THEIR PLATFORMS FOR A GOOD CAUSE)
**WINNER**CANELO ÁLVAREZ
EDWIN CASTRO
INDYA MOORE
JESSICA Y JP DOMINGUEZ
JULISSA CALDERÓN
HIGH FASHION (ALWAYS DRESSED "HIGH FASHION" FOR RED CARPET EVENTS)
**WINNER**BAD BUNNY
JENNIFER LOPEZ
MALUMA
SOFÍA CARSON
THALÍA
TRENDSETTER (SETTING FASHION TRENDS)
**WINNER**BAD BUNNY
BILLIE EILISH
CAZZU
J BALVIN
SOFÍA REYES
SNEAKERHEAD (LOVES SNEAKERS MORE THAN ANYTHING)
**WINNER**BAD BUNNY
DE LA GHETTO
J BALVIN
KAROL G
ROSALÍA
HAIR OBSESSED (HAS THE TRENDIEST HAIRSTYLES)
AMARA LA NEGRA
CAMILO
**WINNER**J BALVIN
JENNIFER LOPEZ
PABLLO VITTAR
NAILED IT (HAS THE BEST "MANICURE")
**WINNER**BAD BUNNY
BILLIE EILISH
CARDI B
KAROL G
ROSALÍA
THIS CHOREO IS ON FIRE (BEST DANCE CHOREOGRAPHY IN A MUSIC VIDEO)
"Aguardiente" - GREEICY
"Amarillo" - J BALVIN
“Bogaloo Supreme" - VICTOR MANUELLE Y WISIN
**WINNER**"Que Tire Pa' 'Lante" - DADDY YANKEE
"Whine Up" - NICKY JAM Y ANUEL AA
VIDEO WITH A PURPOSE (VIDEO WITH BEST SOCIAL MESSAGING)
"Aleluya" - REIK Y MANUEL TURIZO
"Me Estás Matanado" - NATTI NATASHA
"No Ha Parado De Llover" - MANÁ Y SEBASTIÁN YATRA
**WINNER**"Rojo" - J BALVIN
"Tiburones" - RICKY MARTIN
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