Premios Juventud 2020: The Complete Winners List

Premios Juventud 2020 delivered! The awards show kicked off on Thursday, celebrating young fans' favorite artists, performers and social stars.

With an impressive 12 nominations, J Balvin led this year's nominees. Karol G followed with nine, Bad Bunny with eight, and Anuel AA with seven. However, it was Bad Bunny who came out on top, with eight wins, followed by Karol and Balvin's five. Anuel scored four trophies.

While this year's awards show was produced differently to adhere to guidelines amid the coronavirus pandemic, Univision lined up quite a show. Sebastian Yatra joined actress and activist Julissa Calderon as host of the three-hour show, alongside Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel and Borja Voces.

Premios Juventud 2020 honored Ricky Martin with the Agent of Change award for his activism and efforts through the Ricky Martin Foundation. Becky G was also honored with the award for her active role in leading social change.

Scroll down to see if your favorites won big.

PRODUCER YOU KNOW BY SHOUT-OUT (WHEN AN ARTIST SHOUTS OUT THE PRODUCER'S NAME)

**WINNER**CHRIS JEDAY & GABY MUSIC DIMELO FLOW

DJ SNAKE

PLAY-N-SKILLZ

OVY ON THE DRUMS

SKY ROMPIENDO

STEVE AOKI

SUBELO NEO

TAINY

WILL.I.AM

THE NEW GENERATION - FEMALE (NEW FEMALE ARTIST THAT MAKES US DANCE)

**WINNER**CAZZU

EMILIA

JESSIE REYEZ

MARIAH

YENNIS

THE NEW GENERATION - MALE (NEW MALE ARTIST THAT MAKES US DANCE)

EL ALFA

JHAY CORTEZ

**WINNER**LUNAY

MYKE TOWERS

RAUW ALEJANDRO

THE NEW REGIONAL MEXICAN GENERATION (NEW REGIONAL MEXICAN ARTIST)

ALEX FERNÁNDEZ

CARIN LEÓN

GRUPO FIRME

**WINNER**NATANAEL CANO

NETO BERNAL

SPICY REGIONAL SONGS (REGIONAL MEXICAN SONGS WITH "SPICY" LYRICS)

**WINNER**"Amor Tumbado" - NATANAEL CANO

"Cosas De La Clica" - HERENCIA DE PATRONES

"El Amor No Fue Pa' Mi" - GRUPO FIRME FT. BANDA COLOSO

"El Circo" - EL FANTASMA

"Yo Ya No Vuelvo Contigo" - LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME

THE TRAFFIC JAM (SONGS YOU LISTEN TO WHILE STUCK IN TRAFFIC)

**WINNER**"China" - ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN

"Escondidos" - LA ADICTIVA

Me Quedaré Contigo" - PITBULL X NE-YO FT. LENIER & EL MICHA

"No Elegí Conocerte" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

"Que Tire Pa' 'Lante" - DADDY YANKEE

CAN'T GET ENOUGH OF THIS SONG (SONGS YOU CAN'T STOP SINGING)

“Mi Meta Contigo" - BANDA LOS SEBASTIANES

"Pegao" - CNCO FT. MANUEL TURIZO

"Ritmo (Bad Boys For Life)" - BLACK EYED PEAS & J BALVIN

"Se Me Olvidó" - CHRISTIAN NODAL

**WINNER**"TUSA" - KAROL G FT. NICKI MINAJ

THE PERFECT MIX (BEST COLLABORATION SONG)

**WINNER**"China" - ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN

"Indeciso" - REIK, J BALVIN & LALO EBRATT

"Pegao" - CNCO FT. MANUEL TURIZO

"Qué Maldición" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA FT. SNOOP DOGG

"Qué Pena" - MALUMA FT. J BALVIN

THE QUARENTUNE (SONGS BORN DURING QUARANTINE)

"Cuando Amanezca" - NIBAL, JUSTIN QUILES, DANNY OCEAN, FEID

"Color Esperanza (2020)" - Artistas múltiples: DIEGO TORRES, NICKY JAM, REIK, CAMILO, FARRUKO, RUBÉN BLADES, CAMILA, CARLOS VIVES, MAU Y RICKY, THALÍA, LESLIE GRACE, RAUW ALEJANDRO, PRINCE ROYCE, PEDRO CAPÓ, KANY GARCÍA, LEONEL GARCIA, RÍO ROMA, DIEGO EL CIGALA, JORGE VILLAMIZAR, CARLOS RIVERA, IVETE SANGALO, COTI SOROKIN, LALI, GENTE DE ZONA, FONSECA, DANI MARTÍN, MANUEL TURIZO, ÁNGELA TORRES, ARA MALIKIAN , DILSINHO

"El Mundo Afuera" - ALEJANDRO SANZ

"El Tiempo Pasa (Cuarentena)" - FARRUKO

**WINNER**"En Casita" - BAD BUNNY

"Es Hora De Unirse" - BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

"Esta Cuarentena" - ABRAHAM MATEO

"I Believe That We Will Win" - PITBULL

"Resistencia" - KENDO KAPONI

"Tomar Distancia" - PISO 21

OMG COLLABORATION (UNEXPECTED COLLABORATIONS)

BANDA SINALOENSE MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG - "Qué Maldición"

**WINNER**NATANAEL CANO & BAD BUNNY - "Soy El Diablo (Remix)"

REYKON & WILLIE COLÓN - "Perriando (La Murga Remix)"

SHAKIRA & ANUEL AA - "Me Gusta"

T3R ELEMENTO & FARRUKO - "DEL Barrio A La Ciudad"

AND FEATURING... (THE ARTIST EVERYONE WANTS TO SING WITH)

ANUEL AA

DADDY YANKEE

**WINNER**J BALVIN

MANUEL TURIZO

NATTI NATASHA

CAN'T GET ENOUGH (ARTIST THAT I FOLLOW ON SOCIAL MEDIA THAT I ALWAYS WANT TO SEE)

**WINNER**BAD BUNNY

FRIDA SOFÍA

JENNIFER LOPEZ

KAROL G

SEBASTIÁN YATRA

TOGETHER THEY FIRE UP MY FEED (COUPLE OR FRIENDS THAT APPEAR ON EACH OTHERS' FEEDS)

CAMILA CABELLO & SHAWN MENDES

**WINNER**KAROL G & ANUEL AA

NICKY JAM & CYDNEY MOREAU

ROSALÍA & KYLIE JENNER

SEBASTIÁN YATRA & MAU Y RICKY

SCROLL STOPPER (ARTISTS THAT HALT US FROM SCROLLING JUST TO SEE THEIR POSTS)

**WINNER**BAD BUNNY

CARDI B

GUAYNAA

SEBASTIÁN YATRA

THALÍA

#PET GOALS (ARTISTS THAT POST WITH THEIR PETS)

EL DASA CON BENITO

FRIDA SOFÍA CON PHILLIPPE

J BALVIN CON PAZ Y FELICIDAD

**WINNER**KAROL G Y ANUEL AA CON GOKU

MALUMA CON BONNIE Y CLYDE

#STAY HOME CONCERT (BEST AT-HOME CONCERT)

ALEJANDRO SANZ & JUANES - "#LaGiraSeQuedaEnCasa"

CARLOS VIVES - "#NoTeVayasDeTuCasa El Show de Carlos Vives"

CHRISTIAN NODAL - "Juntos Por La Música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa

GERARDO ORTIZ - "Juntos Por La Música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa"

**WINNER**SECH - "#YouTubeAndChill Concert"

BREAKING THE INTERNET (ARTISTS THAT POST PICTURES THAT BREAK THE INTERNET)

CHIQUIS RIVERA

KAROL G

**WINNER**LUNAY

MALUMA

NATTI NATASHA

TRIPLE THREAT (INFLUENCER THAT DOES IT ALL AND DOMINATES AT LEAST 3 AREAS: SOCIAL MEDIA PLATFORMS, TELEVISION, FILM OR MUSIC)

DANILEIGH

**WINNER**JUANPA ZURITA

ISABELA MERCED

LUISA FERNANDA W

MARIO BAUTISTA

NAME A BETTER DUO (FRIENDS, SIBLINGS OR COUPLES THAT FREQUENTLY CREATE CONTENT TOGETHER)

ANALISSE & KAT RODRÍGUEZ

CALLE Y POCHÉ

**WINNER**JUANPA ZURITA & MARIO RUIZ

KAREN GONZÁLEZ & SEBASTIÁN ROBLES

MARTÍNEZ TWINS

BEST LOL AWARD (FUNNY CONTENT CREATORS)

ALEX GUZMAN (BLESIV)

GADIEL DEL ORBE

LEJUAN JAMES

**WINNER**LOUIE CASTRO

SALICE ROSE

INFLUENCER WITH A CAUSE (INFLUENCERS WHO USE THEIR PLATFORMS FOR A GOOD CAUSE)

**WINNER**CANELO ÁLVAREZ

EDWIN CASTRO

INDYA MOORE

JESSICA Y JP DOMINGUEZ

JULISSA CALDERÓN

HIGH FASHION (ALWAYS DRESSED "HIGH FASHION" FOR RED CARPET EVENTS)

**WINNER**BAD BUNNY

JENNIFER LOPEZ

MALUMA

SOFÍA CARSON

THALÍA

TRENDSETTER (SETTING FASHION TRENDS)

**WINNER**BAD BUNNY

BILLIE EILISH

CAZZU

J BALVIN

SOFÍA REYES

SNEAKERHEAD (LOVES SNEAKERS MORE THAN ANYTHING)

**WINNER**BAD BUNNY

DE LA GHETTO

J BALVIN

KAROL G

ROSALÍA

HAIR OBSESSED (HAS THE TRENDIEST HAIRSTYLES)

AMARA LA NEGRA

CAMILO

**WINNER**J BALVIN

JENNIFER LOPEZ

PABLLO VITTAR

NAILED IT (HAS THE BEST "MANICURE")

**WINNER**BAD BUNNY

BILLIE EILISH

CARDI B

KAROL G

ROSALÍA

THIS CHOREO IS ON FIRE (BEST DANCE CHOREOGRAPHY IN A MUSIC VIDEO)

"Aguardiente" - GREEICY

"Amarillo" - J BALVIN

“Bogaloo Supreme" - VICTOR MANUELLE Y WISIN

**WINNER**"Que Tire Pa' 'Lante" - DADDY YANKEE

"Whine Up" - NICKY JAM Y ANUEL AA

VIDEO WITH A PURPOSE (VIDEO WITH BEST SOCIAL MESSAGING)

"Aleluya" - REIK Y MANUEL TURIZO

"Me Estás Matanado" - NATTI NATASHA

"No Ha Parado De Llover" - MANÁ Y SEBASTIÁN YATRA

**WINNER**"Rojo" - J BALVIN

"Tiburones" - RICKY MARTIN