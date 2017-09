High School Football Top Defensive Players: Week 1

HSS13 (Photo: WGRZ)

The following are Dick Gallagher's picks for top defensive high school football players after week 1 of the regular season:

Nick Hafner, Hamburg

Miles Haynes, McKinley

Pat Gilhooly, Hamburg

Michael Nye, Allegany-Limestone

Brock Blecha, Franklinville/Ellicottville

Dylan Vincent, Olean

Jacob Peters, Franklinville/Ellicottville

Mike Ziegler, Niagara Wheatfield

Walter Woodarek, Franklinville/Ellicottville

Rodney Bailey, Hutch-Tech

Trevor Smith, Pioneer

Jacob Sarow, Akron

Ryan Majerowski, Cleveland Hill

Millard Young, Akron

Blair Priest, Medina

Tim Longwell, Akron

Icar Simon, Olean

Zach Hendrick, Maple Grove

Izaiah Rhim, Medina

Taige Jones, Maple Grove

Ian Joseph, Medina

Nick Fabrizio, Maple Grove

Jacob Reger, Clarence

Joe Andreessen, Lancaster

Collin O’Brien, Clarence

Jacob Michalski, Lancaster

Jarrett Eck, Eden/North Collins

Jemelle Jones, Williamsville South

Tyreese Jackson, Eden/North Collins

Alec Miller, Williamsville South

Jeremiah Sanders, South Park

Dominic Certo, Southwestern

Jayon Renfro, South Park

Colin Melquist, Southwestern

Troy Coble, McKinley

Nick Fratercangelo, Olean

Mike King, Iroquois

Malique Carter, Dunkirk

Logan Klice, Allegany-Limestone

Brandon Windnagle, Alden

Christian Snell, Alden

John William Milks, Kenmore West

Kyle Lighten, JFK

Sean McGee, JFK

Justin Bohrer, JFK

Darnell Butts, Dunkirk

Sam Wiggers, CSP

Derek Ecklund, CSP

Tom Delahoy, CSP

Mike Rigerman, Pioneer

Caleb Riordan, Pioneer

Faizon Munir, Southwestern



Zack Mazella, JFK

