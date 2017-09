Dick Gallagher's Best of the Best After Week 3

Grand Island Kenmore East Football

The following are Dick Gallagher’s picks for his best of the best after week 3 of the 2017 Western New York high school football season:

Underclassmen of the Week:

Class AA

Savon Van Sickle, Jamestown

Scott Becht, Williamsville South

Class A North

Brendan Gawel, Starpoint

Maurice Robertson, Sweet Home

Class A South

Juston Johnson, West Seneca West

London Latrell, South Park

Class B-1

Rashad Law, Maryvale

Keshone Beal, Cheektowaga

Class B-2

Ezequiel Torres, Dunkirk

Ugene Harrsion, Albion

Class B-3

Charlie Brunning, Roy-Hart/Barker

Class C North

Steve Frerichs, Wilson

Aaron Wahler, Cleveland Hill

Class C South

Cole Snyder, Southwestern

Class D

Andrew Bernard, Randolph/Frewsburg

Msgr. Martin Association

Casey Kelly, St. Joe’s

D’Jae Perry, St. Joe’s

CJ Ozolins, St.Mary’s

Special Teams Players of the Week:

Nick Marsh, Randolph/Frewsburg

Michael Allender, Lew-Port

Tyler Eganski, Jamestown

Max Giordano, Lancaster

Lucas Webber, Iroquois

Joseph Beatty, Lew-Port

Dustin McCaslin, Chautauqua Lake

Jayden Schultz, Jamestown

Brendan Gawel, Starpoint

Ka’Rim Levens, Fredonia/Westfield/Brocton

Ed Bianco, Williamsville North

London Smith, Lackawanna

Dick Gallagher’s Fantasy Football Team:

QB – Matt Myers, West Seneca West

RB – D’Jae Perry, St. Mary’s

RB – Jake Sarow, Akron

RB – Thomas Cecere, Grand Island

WR – Chad Biersbach, Depew

WR – Joe Shifflet, Williamsville East

K – Ed Bianco, Williamsville North

Top Ten Defenders:

Joe Andreessen, Lancaster

Ben Damiani, Lancaster

Ugene Harrsion, Albion

Mike Glinski, West Seneca West

Gavin Bowen, Jamestown

CJ Ozolins, St. Mary’s

Nick Costanzo, Maryvale

Scott Becht, Williamsville North

Andrew Woltz, West Seneca East

Remir Velazquez, Cardinal O’Hara

Dick Gallagher’s Elite 11:

Joe Andreessen, Lancaster

Ben Damiani, Lancaster

Anthony Robinson, Starpoint

Brock Blecha, Franklinville/Ellicottville

Matt Myers, West Seneca West

Jow Shifflet, Williamsville East

Chad Biersbach, Depew

Andrew Hersey, Lancaster

Brock Blecha, Frankinville/Ellicottville

D’Jae Perry, St. Mary’s

Casey Kelly, St. Joe’s

Unsung Players of the Week

Matt Lange, Wilson

Nick Costanzo, Maryvale

Jamall Lewis, Cardinal O Hara

Daniel Torres, Cassadaga Valley

Ugene Harrison, Albion

Mike Parise, Starpoint

Wake Kless, Pioneer

Nick Costanzo, Maryvale

Clayton Osborne, Williamsville East

Jesse Broad, West Seneca West

Michael Gray III, Cheektowaga

Jaziah Rivera, Dunkirk

Dylan Casey, Maryvale

Noble Smith, Lackawanna

Clarence Thomas, South Park

Zack Manzella, JFK

Joe Nusall, Williamsville North

Top 3 Position for Week 3

QB

Casey Kelly, St. Joe’s

Brock Blecha, Franklinville/Elicottville

Matt Myers, West Seneca West

RB

Andrew Hersey, Lancaster

Julian Nixon, Newfane

D’Jae Perry, St. Mary’s

WR

Joe Shifflet, Williamsville East

Chad Biersbach, Depew

Jovanni Feggans, Burgard

OL

Dan Thomeer, Williamsville South

Noah Turzillo, Jamestown

Carter Post, Depew

K

Lucas Webber, Iroquois

Joe Beatty, Lew-Port

Dustin McCaslin, Chautauqua Lake

DL

Kanin Turner, Jamestown

Vinny Draper, West Seneca West

Robbi Cluster, Gowanda/PV

LB

Joe Andreessen, Lancaster

Ben Damiani, Lancaster

Ugene Harrison, Albion

DB

Rashad Law, Maryvale

Gavin Bowen, Jamestown

Simon Hagen, Hamburg

Cheerleaders of the Week: Orchard Park

Nicole Ewing

Sydney Gordan

Meredith Gorzynski

Kati Henderson

Caitlin Kearns

Lexi Lopez

Emily Major

Zoe Marfoglia

Lily Nagle

Madison Orlando

Angie Tomkiewicz

