Defensive Players of the Week - Week 9

Congratulations to these high school football players for being selected by Dick Gallagher as defensive players of the week for week 9:

Collin Wood, Chautauqua Lake

Icar Simon, Olean

Adam Bellaus, Cheektowaga

Nick Fratercangelo, Olean

Tyreese Jackson, Eden/NC

Nick Crandall, Olean

Colton Stetz, Eden/NC

Zach Parr, Olean

Jacob Demarco, Eden/NC

Mason Lewis, Medina

Jayon Renfro, South Park

Mike Eckerd, Medina

Ben Damiani, Lancaster

Jimmy Manna, Williamsville South

Matt Kobie, Eden/NC

Jeremy Turner, Williamsville South

Lamar Reeves, Cheektowaga

Taivaughn Roach, Cheektowaga

Justice Hughes, Medina

Luke Mostellaro, Cheektowaga

Emmanuel Taylor, Medina

Israel Alejandro, Hutch-Tech

Easton Tanner, Maple Grove

Rodney Bailey, Hutch-Tech

Steven Rowland, Franklinville/Ellicottville

Kyler Majka, Chautauqua Lake

Sam Erickson, Franklinville/Ellicottville

Dylan Mann, Williamsville North

Mike Glinski, West Seneca West

Tyler Clear, Franklinville/Ellicottville

Liam Scheuer, West Seneca West

Jason Funk, Alden

Dylan Kelly, Williamsville North

Jacob Schultz, Eden/NC

Rashad Greene, Niagara Falls

Bryan Cybulski, Alden

Syquan Ralands, Niagara Falls

Joe Andreessen, Lancaster

Zac O’Shei, Alden

Carter Russo, Maple Grove

Christian Snell, Alden

Taige Jones, Maple Grove

Zack Trim, Maple Grove

Vinny Catanzaro, Williamsville North

Jamel Oliver, Niagara Falls

Zavon Overton, Clymer/Sherman/Panama

Tom Delahoy, Clymer/Sherman/Panama

Donte Ridgeway, South Park

Sam Wiggers, Clymer/Sherman/Panama

Michael Beatman, Clymer/Sherman/Panama

Noah Turzillo, Jamestown

Peyton Olson, Jamestown

JC McCroskey, Chautauqua Lake

Connor Miller, St. Francis

Jayden Rynkiewicz, Williamsville North

Ray Blackwell, Maryvale

Elijah Lewis, South Park

Deon Burnett, South Park

Jeremiah Sanders, South Park

Ryan Majerowski, Cleveland Hill

Dylan Casey, Maryvale

Nick Constanzo, Maryvale

Rashad Law, Maryvale

Josh Thibeault, Niagara Wheatfield

Bailey Braunscheidel, Niagara Wheatfield

Nick Stott, Niagara Wheatfield

Mike Rigerman, Pioneer

Vinny Certo, Southwestern

Alex Calabrese, Southwestern

Cooper Pannes, Southwestern

Trevor Smith, Pioneer

Denton Tilly, Pioneer

Micah Brown, St. Joe’s

Samuel Kline, St. Joe’s

Nick Julian, St. Joe’s



Joe Stewart, Kenmore West

