Defensive Players of the Week - Week 7

Grand Island Kenmore East Football

Congratulations to these high school football players for being named defensive players of the week after week 7 of the regular season:

Tom Delahoy, CSP

Joe Snyder, Newfane

Joe Andreesen, Lancaster

Brian Meegan, Frontier

Reese Casinelli, Newfane

Max Sleming, Frontier

Meach Gardner, Albion

Peyton Moreland, Dunkirk

Nick Moore, Albion

Taige White, Jamestown

Matt Kobleski, Albion

Tanner Delahoy, CSP

Jesse Cruz, Albion

Dalton Goldberg, CSP

Austin Grinois, Franklinville/Ellicottville

Brock Blecha, Franklinville/Ellicottville

Jakwon Ingram, Lackawanna

Cooper Pannes, Southwestern

Daunte Jeter, Olean

Robbie Penhollow, Cassadaga Valley/Falconer

Michael Glinski, West Seneca West

Cole Snyder, Southwestern

Frank DePalma, Grand Island

Corey Keefe, Cassadaga Valley/Falconer

Collin Maziarz, Clarence

Noah Turzillo, Jamestown

Dillon Tharp, Clarence

Kanin Tanner, Jamestown

Mike Rigerman, Pioneer

Devaun Farnham-DeJesus

Taivaughn Roach, Cheektowaga

Chad Dunbar, Newfane

Austin Leaber, Niagara Wheatfield

Kevin Cannon, Niagara Wheatfield

Josh Thiebeault, Niagara Wheatfield

Tyler McPherson, Maple Grove

Nick Fratercangelo, Olean

Taige Jones, Maple Grove

Joe Stewart, Kenmore West

Jake Tomlinson, Maple Grove

Dylan Vincent, Olean

Brandon Windnagle, Alden

Icar Simon, Olean

Zac O’Shei, Alden

Nick Costanzo, Maryvale

Jason Funk, Alden

Mike Hannon, Springville

Bryan Cybulski, Alden

Andrew Lazarus, Springville

Derek Ecklund, CSP

Joe Kehr, Springville

Jacob Peters, Franklinville/Ellicottville

Cody Fouts, Lew-Port

John Sweat, Cheektowaga

Mikel Woodruff, Hutch-Tech

Adam Bellaus, Cheektowaga

Emmanuel Geeba, Hutch-Tech

Luke Mortellaro, Cheektowaga

Jacob Siska, Akron

Noah Bieler, Orchard Park

Millard Young, Akron

Dylan Bieler, Orchard Park

Jacob Sarow, Akron

David Perkins, Orchard Park

Rodney Bailey, Hutch-Tech

Jeremiah Sanders, South Park

Josh Horton, Hutch-Tech

Greg Bradswell, South Park

Kevin Steele, Williamsville East

Deon Burnett, South Park

Rashad Law, Maryvale

Elijah Lewis, South Park

Zach Vaticano, Maryvale

Synceir Middlesbrooks, Maryvale

Josh Brooks, Starpoint

Kyle Schreader, Starpoint

Ryan Majerowski, Cleveland Hill

Nick Julian, St. Joe’s

Mason Lewis, Medina

Cody Crane, Medina

Denton Tilly, Pioneer

Tyler Ellis, Pioneer

Antoine Henry, Lockport

Mazik Ward-bratton, Lockport

Josh Doel-Morales, Lockport

Josh Cooper, Lockport

Cameron Dabill, St. Joe’s

Andrew Miller, St. Joe’s

Jackson Hudecki, St. Joe’s

Jaron Alexander, St. Francis

Connor Miller St. Francis

John Rudnicki, St. Francis

John William Milks, Kenmore West

Erick Rainey, Kenmore West

Back to Week 7

© 2017 WGRZ-TV