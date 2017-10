Defensive Players of the Week - Week 6

HSS13 (Photo: WGRZ)

Congratulations to these high school football players for being named by Dick Gallagher as defensive players of the week for week 6:

Noah Turzillo, Jamestown

Dylan Belscher, JFK

Manhattan King, Jamestown

Zach Manzella, JFK

Kanin Tanner, Jamestown

Tyler Bailey, Frontier

Andrew Pumford, Jamestown

Max Fleming, Frontier

Griffin Chudy, Franklinville/Elliocottville

Cameron Danner, Frontier

Juston Johnson, South Park

Mike Rigerman, Pioneer

Deon Burnett, South Park

Vinny Certo, Southwestern

Jeremiah Sanders, South Park

Alex Bryant, Cheektowaga

Jordan Ciesielski, Depew

John Sweat, Cheektowaga

Elijah Lewis, South Park

Icar Simon, Olean

Justin Mott, Starpoint

Alex Weakfall, Olean

Nick Anzalone, Grand Island

Shyquan Brodie, South Park

Spencer Sllachetka, Iroquois

Mike Ziegler, Niagara Wheatfield

Nick Fabrizio, Maple Grove

Noah Mixon, Niagara Wheatfield

Zack Trim, Maple Grove

Joshua Walsh, Chautauqua Lake

Carter Russo, Maple Grove

Ray Miranda, Canisius

Christian Snell, Alden

Brandon Windnagle, Alden

Jason Funk, Alden

Brett Beetow, Lancaster

Vinny Catanzaro, Williamsville North

AJ Hill, Lockport

Greg Poland, Williamsville North

Rashaun Johnson, Lockport

Dylan Kelly, Williamsville North

Josh Doel-Morlaes, Lockport

Ben Damiani, Lancaster

Mike Glinski, West Seneca West

Joe Andreessen, Lancaster

Jacob Reger, Clarence

Rashad Law, Maryvale

Quinten Burke, Clarence

Zach Vaticano, Maryvale

Collin O’Brien, Clarence

Nick Costanzo, Maryvale

Mason Lewis, Medina

Synceir Middlesbrooks, Maryvale

Zach Maclean, Iroquois

Chris Pettiway, Bennett

Parker Valvo, Iroquois

Julian Nixon, Newfane

Brian Wittmeyer, Pioneer

Chad Dunbar, Newfane

Tyler Ellis, Pioneer

Connor Miller, Southwestern

Riley Miller, Southwestern

Jaron Alexander, St. Francis

Colin Melquist, Southwestern

David Haynes, St. Francis

Trevor Smith, Pioneer

Corey Keefe, Cassadaga Valley/Falconer

Liam Scheuer, West Seneca West

Dan Torres, Cassadaga Valley/Falconer

Nick Knowles, West Seneca West

Chase Johnson, Cassadaga Valley/Falconer

Josh Wilson, West Seneca West

Dylan Kasic, West Seneca West

Rodney Bailey, Hutch-Tech

Josh Horton, Hutch-Tech

David Bradshaw, Hutch-Tech

Mark Marrelli, Kenmore West

Dominic Bradshaw, Hutch-Tech

Drew Woltz, West Seneca East

Shaun Dolac, West Seneca East

Sean Miller, Depew

Jeremy Clark, Depew

Nick Julian, St. Joe’s

Micah Brown, St. Joe’s

Reilly Wood, St. Joe’s

Frederic Vinal, St. Joe’s

Dominick Thomas, St. Francis

Jadd Dolegala, St. Francis

Frank DePalma, Grand Island

Zane Johnson, Grand Island

Joe Gigliola, Grand Island

Nick Anzalone, Grand Island

Jimmy Manna, Williamsville South

Jemelle Jones, Williamsville South

Dan Thomeer, Williamsville South

Brian Meegan, Frontier

Mike Ventresca, Frontier

Tyler Bailey, Frontier

Manhattah King, Jamestown

Noah turzillo, Jamestown

Kanin Tanner, Jamestown

Deadrea Tyson, Amherst

Charles Kilgo, Amherst

Back to Week 6

© 2017 WGRZ-TV