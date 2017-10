Best of the Best: Week 9

high school sports (Photo: Dick Gallagher)

The following are Dick Gallagher’s picks for his best of the best after week 9 of the 2017 Western New York high school football season:

Underclassmen of the Week:

Ryan Gernatt, Gowanda/PV

Damon Macleod, Gowanda/PV

Nick Fratercangelo, Olean

Icar Simon, Olean

Jon Stevens, Clarence

David Bradshaw, Hutch-Tech

Mike Rigerman, Pioneer

Nick Maniscalco, Williamsville North

Keshone Beal, Cheektowaga

Cole Snyder, Southwestern

Xzavier Janczylik, St. Francis

Dylan Kelly, Williamsville North

Latrell London, South Park

Deabeyon Humphrey, South Park

Mike Glinski, West Seneca West

Tywon Wright, Dunkirk

Bryan Ball, West Seneca West

Steve Frerichs, Wilson

Marcel Wilson, Wilson

Taivaughn Roach, Cheektowaga

Special Teams Players of the Week:

Max Giordano, Lancaster

Brian Strybel, Orchard Park

Ed Bianco, Williamsville North

Jacob Miller, St. Francis

Zach Linderman, Olean

Top Ten Defenders

Jason Funk, Alden

Ben Damiani, Lancaster

Mason Lewis, Medina

Taivaughn Roach, Cheektowaga

Dylan Kelly, Williamsville North

Mike Glinski, West Seneca West

Vinny Catanzaro, Williamsville North

Tom Delahoy, Clymer/Sherman/Panama

Carter Russo, Maple Grove

Dante Ridgeway, South Park

Dick Gallagher’s Elite 11:

Keshone Beal, Cheektowaga

Steven Frerichs, Wilson

Cole Snyder, Southwestern

Max Giordano, Lancaster

Dylan Kelly, Williamsville North

Ryan Mansell, Lancaster

Easton Tanner, Maple Grove

Brock Blecha, Franklinville/Ellicottville

Bryan Ball, West Seneca West

Mason Lewis, Medina

Donte Ridgeway, South Park

Top 3 Position for Week 3

QB

Steven Frerichs, Wilson

Keshone Beal, Cheektowaga

Ryan Mansell, Lancaster

RB

Ryan Gernatt, Gowanda/PV

Brandon Windnagle, Alden

Latrell London, South Park

WR

Marcel Wilson, Wilson

Max Giordano, Lancaster

Zach Fischer, Maple Grove

OL

Nick Maniscalco, Williamsville North

Tariq Whitaker, Cheektowaga

Dan Thomeer, Williamsville South

K

Brian Strybel, Orchard Park

Ed Bianco, Williamsville North

Zack Linderman, Olean

DL

Jeremiah Sanders, South Park

Rashad Greene, Niagara Falls

Carter Russo, Maple Grove

LB

Jason Funk, Alden

Mason Lewis, Medina

Mike Glinski, West Seneca West

DB

Donte Ridgeway, South Park

Dylan Kelly, Williamsville North

Nick Huber, Williamsville South

Dick Gallagher’s Fantasy Football Team

QB – Ryan Mansell, Lancaster

RB – Brandon Windnagle, Alden

RB – Nick Fabrizio, Maple Grove

RB – Ryan Gernatt, Gowanda/PV

WR – Christian Snell, Alden

WR – Marcel Wilson, Wilson

K – Brian Strybel, Orchard Park

