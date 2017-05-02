Pitchers with 7 Strikeouts in a Game 4/27-4/30
Reid Tarnowski- Fredonia- 18
Alex Johnson- McKinley- 14
Jackson Winklesas- Maritime- 13
Sean Hayes- Bishop Timon- 11
Noah Mouton- Tonawanda- 11
Ronald Brown- Brocton- 10
Cris Swiatek- Tonawanda- 10
Caleb Caldwell- Frewburg- 9
Paul Tripi- Maryvale- 9
Matt Colucci- St. Joe's- 9
Austin Schroeder- Tonawanda- 9
Tom Bednarski- Alden- 8
Pierce Gardon- Holland- 8
Trevor Mercado- North Collins- 8
Nick Stein- Portville- 8
Ryan Schlosser- Allegany-Limestone- 7
Randall Wasnock- Barker- 7
Nick McGillicuddy- Canisius- 7
Anthony Hammer- Depew- 7
Bryan Gardner- Falconer- 7
Dylan Belscher- JFK- 7
Hunter Desiderio- Maryvale- 7
Gio Chimera- Olmstead- 7
Josh Surowiec- Williamsville North- 7
© 2017 WGRZ-TV
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