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Pitchers with 7 Strikeouts in a Game 4/27-4/30

WGRZ 4:36 PM. EDT May 02, 2017

Pitchers with 7 Strikeouts in a Game 4/27-4/30

 

 

 

 

Reid Tarnowski- Fredonia- 18

Alex Johnson- McKinley- 14

Jackson Winklesas- Maritime- 13

Sean Hayes- Bishop Timon- 11

Noah Mouton- Tonawanda- 11

Ronald Brown- Brocton- 10

Cris Swiatek- Tonawanda- 10

Caleb Caldwell- Frewburg- 9

Paul Tripi- Maryvale- 9

Matt Colucci- St. Joe's- 9

Austin Schroeder- Tonawanda- 9

Tom Bednarski- Alden- 8

Pierce Gardon- Holland- 8

Trevor Mercado- North Collins- 8

Nick Stein- Portville- 8

Ryan Schlosser- Allegany-Limestone- 7

Randall Wasnock- Barker- 7

Nick McGillicuddy- Canisius- 7

Anthony Hammer- Depew- 7

Bryan Gardner- Falconer- 7

Dylan Belscher- JFK- 7

Hunter Desiderio- Maryvale- 7

Gio Chimera- Olmstead- 7

Josh Surowiec- Williamsville North- 7

 

 

 

 

 

 

 

 

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